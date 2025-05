Casa al mare: cinque regole per l'arredo perfetto

quando l’estate è alle porte, il desiderio di sole e di mare si fa incontenibile. Un ottimo motivo per trasferirsi in cerca di spiagge o scogliere da case, anche piccolissime, che consentano di godere del senso di leggerezza, comfort e libertà che qui si possono respirare. In una casa di dimensioni ridotte, aprire gli spazi è fondamentale per creare ampiezza e luminosità. Ogni angolo deve essere pensato per rendere massima la funzionalità, a cominciare dalla cucina. In vacanza, ancora più che nella vita di tutti i giorni, la cucina è al centro della vita domestica, il luogo in cui la famiglia e gli amici si riuniscono per un caffè, un aperitivo o anche per una cenetta senza pretese. In una casa al mare, dove convivialità è la parola d'ordine, bisogna pensare alla cucina senza soluzione di continuità con il soggiorno. In questo modo, chi si trova ai fornelli non sarà mai isolato, ma sempre a contatto con gli altri in modo che ogni istante sia all'insegna della relazione.