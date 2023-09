Tendenze arredo: la casa in stile balinese

IMMERSI NEL VERDE: a Bali la natura è la protagonista assoluta. Piante tropicali, fiori e acqua sono gli ingredienti fondamentali per un'atmosfera ricca di suggestioni che stimolano i sensi e garantiscono privacy e silenzio. Le abitazioni balinesi si sviluppano per lo più all’aperto, concedendo ampio spazio alle zone giorno, in cui si privilegia l'outdoor, e camere da letto racchiuse tra le mura. Il clima d'altra parte è un grande amico: le temperature sono sempre alte, piuttosto sono le piogge a fare la differenza, rinfrescando l'ambiente senza tuttavia minare la gradevolezza dello stare all’aria aperta. Per un'abitazione dall'aspetto esotico, dunque, piante a volontà: circondarsi di piante verdi, del resto, è un ottimo modo di garantirsi aria ossigenata e ambienti votati al relax e alla serenità.

LEGNO, PROTAGONISTA ASSOLUTO: la casa balinese è in totale armonia con l'ambiente circostante, che richiama con l’abbinamento di colori e materiali. Tra le nuance prevalgono ovviamente i toni del marrone, quello del legno delle foreste rigogliose e del terreno, e il verde, colore delle piante tropicali e delle celeberrime risaie. Non manca nemmeno il grigio, tipico della pietra utilizzata per i rivestimenti, e ovviamente il bianco, simbolo della purezza, che ben si adatta ai climi caldi di quelle latitudini. Tra le essenze del legno, sì a bambù e al legno di palma, piante autoctone dalla grande versatilità. Il bambù è perfetto per mobili che possono essere collocati sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione, mentre il legno di palma, assai resistente agli urti e alle variazioni climatiche, può essere utilmente impiegato per pavimenti e arredi: poco conosciuto dalle nostre parti, trova ampio uso in Asia e in Africa.

IL LETTO, ISOLA DI PRIVACY: in camera da letto il bianco la fa da padrone, non solo nei tessuti delle lenzuola, ma anche nelle zanzariere che adornano il giaciglio creando una zona di privacy pur non rinunciando alla luminosità. Sui muri ci sono gli "acchiappa sogni", manufatti locali realizzati all'uncinetto e arricchiti da perline e piume per garantirsi riposi felici. Quanto ai materiali e allo stile, anche nella stanza del riposo prevalgono quelli di legno intagliato che caratterizzano anche la zona giorno senza soluzione di continuità. Non mancano tuttavia mobili in legno non laccati che regalano un aspetto rustico e vintage, dall'eleganza indiscussa.

UN BAGNO PIENO DI PIANTE: Il bagno a Bali spesso è all’aperto, ricavato in un piccolo angolo che sembra un giardino o che confina con aree verdi limitrofe. Per ricreare un'atmosfera balinese, si può puntare su un pavimento con piastrelle grigie oppure effetto legno da accompagnare a fioriere in cui posizionare piante da interno o ancora su una parete verde capace di dare l'illusione di essere circondati da una foresta tropicale.

TANTI FIORI QUA E LA': il fiore simbolo dell'Isola degli Dei è quello bianco e giallo dell'albero di frangipane. Conosciuto in Oriente col nome di "Fiore del Tempio", l'albero di frangipane (plumeria) veniva piantato in prossimità di templi e tombe e il suo fiore utilizzato ancora oggi come offerta nelle cerimonie induiste e per ingraziarsi la benevolenza degli dei. I fiori di frangipane, oltre che essere offerti nei templi, adornano anche le acconciature delle danzatrici e non mancano in ogni luogo possibile: in casa sono proposti anche all'interno di ciotole di legno posizionate con grazia qua e là per impreziosire e ingentilire l'ambiente. I fiori di frangipane vengono utilizzati anche per decorare i piatti serviti a tavola e per augurare salute e prosperità in qualsiasi situazione: per una casa in perfetto stile balinese, dunque, fiori a volontà!