Primavera in vaso: ecco come far "fiorire" i balconi

sembra una grande margherita ed è per questo che la gerbera è il fiore simbolo della primavera. Presente in natura in un arcobaleno di colori, non può mancare nei balconi che vogliono essere allegri e festosi nonostante l'emergenza. Le gerbere amano il sole e si possono facilmente piantare sul terrazzo senza problemi. Come quasi tutte le varietà di fiori, anche la gerbera non gradisce i ristagni d'acqua: anche per queste magnifiche corolle è fondamentale evitare che si formino pozze, quindi utilizziamo terriccio drenante con ghiaia fine come base per la nostra cassetta fiorita. Unico limite è la fantasia: per portarci la bella stagione in casa avremo solo che da scegliere.