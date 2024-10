Camera da letto: fiori sulla parete per sognare a occhi aperti

una parete di rose grandi, anzi grandissime, è perfetta per dare alla parete un'ampiezza insospettabile. Avvolgenti, superbe, sono perfette per qualsiasi stile di arredo. In assoluto e meraviglioso contrasto se letto e comodini sono minimal e dal design contemporaneo, ideali e in totale sintonia quando la stanza invece si lascia andare a qualche ammiccamento di classicità. Quanto ai colori, quello che conta, oltre al proprio gusto personale, è non staccare troppo dal tessuto della testata e, se possibile, assecondare i toni stagionali. In autunno, sì ai colori caldi come rosso mattone, grigio, verde bosco, ma naturalmente vanno benissimo anche i panna e i beige, soprattutto se lo spazio a disposizione non è poi così tanto.