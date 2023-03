Arredo: in primavera la camera da letto punta sulle tonalità pastello

Una primavera che si accende tra le mura domestiche grazie ai toni pastello , che ingentiliscono gli ambienti con discrezione e rispondono al nostro bisogno di novità in maniera sobria ed elegante . Le nuance sono quelle più tradizionali: il rosa , l' azzurro , il verde , e anche il grigio e il beige , che in ogni loro tonalità sanno rendere l'ambiente domestico accogliente e raffinato .

Quando le fioriture esplodono, l'aria diventa tiepida e il sole inizia a scaldare in maniera decisa è impossibile non lasciarsi coinvolgere dall'esuberanza della natura, la cui energia si respira anche in casa.

Per portare un po' di primavera tra le mura domestiche, possiamo puntare per esempio su una biancheria da letto tutta nuova, dai colori teneri che ammiccano tra le lenzuola e i cuscini.

Non c'è che l'imbarazzo della scelta: quando si sente il bisogno di uscire dal grigiore e dal freddo invernali e aumenta la necessità di farsi coccolare tra le lenzuola, i colori pastello sono quanto di meglio possiamo scegliere.



Le ultime tendenze in fatto di arredo e complementi vedono beige e grigio protagonisti, anche nella nostra stanza da letto.

Accompagnati da nuance multicolore, questi colori, dall'indiscussa eleganza, rispondono perfettamente a qualsiasi accostamento cromatico, dando il meglio di sé anche accompagnati da contrasti vivaci e inusuali.



Niente paura dunque se azzardiamo abbinamenti audaci nel timore che possano risultare eccessivi o al contrario troppo romantici: i toni neutri sanno stemperare gli eccessi monocromatici, rimandando un'idea di sobrietà che non conosce limiti.



Anche nel caso della biancheria, l'importante è usare la fantasia e divertirsi: le combinazioni insolite, risolte con brio e un pizzico di ironia, possono riscaldare la casa e il cuore.



Coperte morbide, realizzate anche a mano, nei tenui colori del rosa, i verdi che spaziano dal più classico pastello al verde oliva o magari abbinati ai gialli, azzurri risolti con pareti color lavanda o con stampe accese che contrastano con il bianco e ancora specchi sparsi che regalano luce e amplificano lo spazio.



Beige, grigi e tutta la palette dei toni neutri sono perfetti anche da soli, ma sono bellissimi in abbinata al color crema o ancora scaldati da tessuti importanti per case che seguono i richiami della moda e del design più attuale.

I classici non colori super raffinati, come il bianco, sono l'ideale per chi non può fare a meno di un tocco più classico e senza tempo, e per richiamare canoni estetici lontani e pur sempre attuali dei quali, comunque, è difficile (talvolta quasi impossibile) fare a meno.