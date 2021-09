Home decor: la carta da parati per ambienti contemporanei

La carta da parati fin dall'antichità ha impreziosito e decorato le pareti di case meravigliose, ville e palazzi . Oggi utilizzare la carta da parati non è più un modo un po' vintage di adornare la propria abitazione , ma una scelta stilistica moderna e contemporanea grazie alle innumerevoli opportunità offerte da grafiche raffinate che sanno esprimere la personalità e le inclinazioni di ciascuno.

In autunno esplode la voglia di rimettere mano agli arredi di casa e un'ottima soluzione per regalare una ventata di novità alla propria dimora, senza costi eccessivi e un budget alla portata di chiunque, rivestire una parete o una nicchia con la carta da parati è la scelta vincente.

Le carte da parati di design seguono le ultime tendenze in fatto di home decor e possono riprodurre con fantasie floreali, paesaggi prospettici con effetto trompe-l’oeil che dilatano lo spazio e impreziosiscono la stanza.



Rispetto alle le vecchie carte da parati, che facevano da sfondo ad un ambiente, decorandone tutte le pareti, le carte da parati di design sono immagini grafiche artistiche, che seguendo le tendenze del momento, trasformano la parete vestendola d’arte.

Le carte da parati materiche sono forse quelle più nuove e trendy: piacciono l’effetto cemento, l’effetto legno, l'effetto mattoncino che questi prodotti sono in grado di riprodurre fedelmente.

Per un tocco di originalità in soggiorno, la carta da parati è sicuramente il mezzo più adatto: mettere in evidenza ed esaltare alcuni particolari della stanza è facile rivestendo una sola parete o anche solo una parte di essa con stampe a carattere geometrico, di tipo materico o che richiamano l'art nouveau o la pop-art .

In camera da letto, invece, rivestire la parete dietro la testata sarà il modo migliore per esaltarla o anche per dare profondità ad un locale dalle dimensioni contenute.

Vogliamo circondarci di verde? Anche in questo caso la carta da parati può venirci in soccorso: stampe floreali o che richiamano boschi e foreste sono quanto di meglio per ricreare un'atmosfera rilassante e bucolica anche mentre stiamo lavorando da casa davanti a un PC.