Casa: cinque tips per gestire la convivenza ed essere felici

Condividere gli spazi non è facile, ma con qualche accorgimento anche in abitazioni di piccole dimensioni si può riuscire a non litigare

La casa in ordine è un requisito indispensabile per la convivenza e per gestire senza problemi qualsiasi rapporto, ma soprattutto la relazione di coppia .

1 - IL SOGGIORNO, LIBERO E ARIOSO pronto ad accogliere chiunque metta piede in casa, il soggiorno è il biglietto da visita con cui ci si presenta, che si tratti di familiari, amici o anche conoscenti con i quali si ha un rapporto decisamente più formale. Qui si trascorre la gran parte della vita domestica ed è qui che si celebrano i momenti di convivialità come anche quelli destinati al relax e allo svago. Tanto sono quindi i motivi perché tutto debba essere in ordine o quantomeno non ci debba essere troppa confusione in giro: quando non si vive da soli, non si può dimenticare che una stanza così importante debba necessariamente soddisfare le esigenze di ciascuno. Sì dunque a un paio di divani, se ci stanno, affinché ciascuno abbia il proprio, come sì anche a librerie e mensole in grado di raccogliere ricordi e volumi importanti o che abbiano un significato particolare. No invece a troppi oggetti di varia natura che facciano sembrare la casa un bazar e che rendano tutto troppo polveroso e soffocante.

2 - LA CAMERA DA LETTO, SEMPLICE E FUNZIONALE la camera da letto è indubbiamente la zona più romantica della casa. Il nido d'amore non è solo dedicato all'intimità, ma anche all'attività del riposo, determinante per garantire una giornata serena e produttiva. In assoluto, dunque, la stanza da letto è decisamente importante per quanto riguarda il rapporto di coppia, per cui deve essere uno spazio equilibrato. Un letto confortevole adatto alle necessità di entrambi, pareti dai colori e decorazioni rilassanti, sono fondamentali, ma soprattutto deve essere equamente garantito lo spazio personale di ognuno: scomparti personali per la biancheria intima, un armadio per i vestiti in grado di accogliere l'abbigliamento di entrambi, un piccolo spazio per poter sistemare le cose a cui si tiene di più e che hanno il potere di far sentire coccolato chi vi soggiorna.

3 - IL BAGNO, ATTENZIONE AGLI SPAZI il bagno è un luogo quasi sacro, perché questa è la stanza della casa in cui letteralmente ci si mette a nudo. Si tratta dell'ambiente in cui ci si prende cura di sè, ci si dedica del tempo e in cui si ricaricano le pile dopo una giornata faticosa o ci si prepara al mattino per affrontarla. Per non darsi fastidio, meglio delimitare nettamente i propri spazi: sì dunque, sempre laddove possibile, al doppio lavello, ai doppi specchi e a una netta cesura tra la zona dedicata alla doccia e quella dedicata alle abluzioni quotidiane.

4 - IL DISIMPEGNO, UTILE ED ESSENZIALE l'ingresso di casa spesso è un luogo di semplice transito, che però, se attrezzato a dovere, può essere davvero molto utile. In ogni caso, per evitare discussioni, meglio avere giusto un piccolo guardaroba e una semplice mensola o consolle ove appoggiare le chiavi e poco altro. L'esperienza insegna che più ripiani o mobili o contenitori si hanno, maggiore è la quantità di oggetti e cianfrusaglie che si andranno ad accumulare, col risultato di creare disordine e confusione, spesso causa di litigio e musi lunghi.

