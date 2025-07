Caldo opprimente? Le soluzioni per una casa più fresca

i ventilatori tornano protagonisti, e non solo per la loro funzione. Modelli a colonna, da tavolo o a soffitto si integrano perfettamente nell’arredamento grazie a un’estetica sempre più curata. Alcuni hanno anche funzioni extra, come la purificazione dell’aria o il controllo tramite app. E per chi ama il vintage, i ventilatori retrò in metallo spazzolato o colorato in toni accesi e contrastanti sono un tocco di stile in grado di rinfrescare anche l’atmosfera visiva.