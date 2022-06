Tendenze: la casa in perfetto stile mediterraneo

All’esterno della casa...:

sedie impagliate, tavolini in legno o in metallo verniciato, pergolati variopinti ricoperti da bouganville, teli bianchi leggeri sono alcune delle caratteristiche di uno stile di arredo dai precisi canoni estetici. Ogni piccolo spazio può essere arricchito da oggetti che decorano la casa: vasi in ceramica multicolore o anche in terracotta a ricordare le anfore antiche, piante succulente e aromatiche a ingentilire ingressi e balconi, piccoli arbusti di ulivo o di limone per profumare l'aria e respirarne gli aromi. I colori sono il bianco e il blu, nelle varie gradazioni che vanno dal turchese all'indaco, ma senza dubbio sono le cifre di questo stile di arredo.

... e all'interno dell'abitazione:

accessori a tema sono sufficienti a garantire il sentimento di libertà che si associa al periodo dedicato alle vacanze. Sì a cuscini morbidi dalle tonalità che ricordano il cielo e il mare, alle stuoie, a piatti e bicchieri per la tavola in stile marino, a pareti dipinte di blu a contrastare pavimenti e arredi chiari o chiarissimi. In veranda o sul terrazzo vince la continuità con lo spazio circostante senza dimenticare lo stile degli interni: perfetti il vimini, il legno, i toni neutri e anche i grigliati bianchi ove far crescere rampicanti che regalano ombra e rallegrano con i loro fiori: puntare su glicine, gelsomino e il caprifoglio è il suggerimento per pareti che volgiono farsi ammirare.