Houseboat, vivere in libertà ascoltando la magia dell'acqua

Progettata o modificata per essere usata come abitazione , si tratta di una barca che può essere in grado di navigare così da poter fuggire dal mondo , ma che spesso non è motorizzata , perché attraccata a un punto fisso e legata alla riva.

Trasferirsi in una

houseboat

confortevole, economica ed ecologica

contatto con il mare

Canada

Cina

Germania

Olanda

Australia

Serbia,

città

fiumi e canali

è un’alternativache consente di vivere in maniera più tranquilla e di rilassarsi stando a. Dalalla, dallaall', dall'allasolo per citarne alcune, sono tra le località e le aree del mondo in cui maggiormente si è sviluppato questo modo di vivere là dove lesono attraversate da

Che si tratti di

Pontoon Boats

barche tradizionali

vivere in libertà

, ovvero di case realizzate sui pontoni, piattaforme galleggianti generalmente dedicate al trasporto di merci o usate per eseguire lavori sulla superficie del mare, piuttosto che di abitazioni allestite su, il desiderio diè quello che ispira e guida una scelta di vita.

Il fenomeno delle

case galleggianti

scarseggiavano gli alloggi

ha origine nel secolo scorso, quando sul finire della Seconda Guerra Mondiale nelle città, mentre erano disponibili parecchie imbarcazioni dismesse, così come accadde per esempio in Olanda.

Non tutti possono vivere su una barca a vela o a motore, o vogliono per forza navigare: in questo caso

acquistare

casa galleggiante

stupende case galleggianti

unaè la soluzione perfetta, tenuto conto che attualmente diverse aziende specializzate in questo settore propongono, dotate di tutti i comfort.

Attualmente, proprio per rispondere a nuove esigenze e criteri abitativi, c’è stata un’evoluzione importante nella

progettazione

moderne e lussuose houseboats

materiali di ultima generazione,

autonome

energetico

allestimenti hi-tech

: a Berlino, per fare un esempio, su fiumi e laghi cittadini stanno sorgendocostruite conperfettamentedal punto di vistae con

Facendo un giro nelle città europee, vediamo che ad

Amsterdam

deliziosi battelli

houseboat

fiori e piante

case galleggianti

lungo i canali ci si imbatte intrasformati in: decorate cone riccamente arredate, alcune di questenon hanno nulla da invidiare ai più lussuosi appartamenti della città.

Più a nord, in

Inghilterra

capitale

Paddington

case galleggianti

tanti colori

,

Londra

Little Venice

, laè famosa per le houseboats che costeggiano i canali diper ammirare alcune dellepiù caratteristiche daiche rendono i canali davvero specialila meta imperdibile a, zona residenziale su due canali Grand Union Canal e Regent’s Canal.

Nel continente asiatico, in

India

kettuvallam

Kerala

trasportare riso, spezie e altre merci

turisti

navi da crociera

Cina

Baia di Aberdeen

case galleggianti

scenario unico

troviamo i, imbarcazioni a remi e a motore, case galleggianti tipiche dello stato indiano del: originariamente ideate per, ora costituiscono anche una sistemazione per icomeIn, a sud dell'Isola di Hong Kong, si trova la, un villaggio di pescatori in cui la maggior parte delle famiglie vive in, dando vita a uno, caratterizzato dal contrasto con gli enormi grattacieli da cui è circondata.

Per quanto riguarda l'

Italia

vacanze

houseboat moderne

calice di vino

terrazzino panoramico

, se proprio non vogliamo cambiare stile di vita, ma organizzare vacanze a stretto contatto con la natura, è possibile organizzareine perfettamente allestite, dove è possibile dormire cullati dalle onde, sorseggiare unal tramonto su unoppure cenare a lume di candela sotto un cielo stellato che riflette i bagliori sulla superficie del mare.