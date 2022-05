Barbecue: idee e novità per mangiare all'aria aperta (e non solo)

Non solo per la carne : una ricerca mostra come in Italia cresca la voglia di grigliare ingredienti diversi con un'attenzione particolare anche alla scelta del tipo di barbecue , che è sempre più green : si punta su quelli elettrici in alternativa a quelli a gas e alla tradizionale carbonella.

Sempre più rosa:

cimentarsi tra fuoco, carbonella e salsicce non è più un’attività appannaggio esclusivo maschile. Una ricerca condotta da WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio e di elettrodomestici per la cucina, realizzata sui principali social network, rivela una significativa inversione di tendenza e il mito del barbecue prettamente maschile viene sfatato. Infatti, solo nel 50% dei casi a occuparsene sono gli uomini, perché nel 21% dei casi sono le donne a destreggiarsi con pinze e forchettoni, mentre quasi un intervistato su tre (28%) dichiara che vi sia un equilibrato lavoro di coppia.

Non solo carne:

anche se si conferma l’ingrediente unico nel 56,5% delle grigliate, la carne lascia comunque spazio anche ad altri gustosi ingredienti. Si grigliano infatti anche formaggi e verdure in un caso su due (43,5%), ed un terzo del campione intervistato afferma di accompagnarla sulla piastra sempre con verdure o formaggi. Interessante notare come addirittura il 10% delle volte le grigliate realizzate siano esclusivamente vegetariane.

Dentro e fuori:

il fascino del barbecue, da sempre associato alla libertà di mangiare all'aria aperta, contamina anche le abitudini quotidiane. Limitare la grigliata alla bella stagione, o riservarlo solo a chi dispone di spazi adeguati, è un vero peccato: ecco perché oggi il barbecue si fa sempre più spesso in spazi domestici (40%) e per 6 famiglie su 10 è una valida alternativa alla cucina di tutti i giorni. Motivo in più per organizzare la grigliata non solo in occasione di una festa con amici (38%), ma preparata per lo più in famiglia e in alternativa alla cucina ai fornelli (57,5%).

Sempre più green:

oltre all'utilizzo crescente di ingredienti diversi dalla carne, anche nella scelta degli strumenti gli italiani si dimostrano sempre più green. Oltre un terzo del campione (36%) opta per barbecue elettrici in alternativa a quelli a gas e alla tradizionale carbonella. A guidarli è la maggior praticità che ne consente un utilizzo quasi quotidiano, al punto che il 30% degli intervistati afferma di grigliare una o più volte a settimana e il 40% delle volte lo fa in terrazzo, in balcone o, direttamente in sala da pranzo (9,5%), senza dover attendere il bel tempo per gustare gli intensi sapori del barbecue.