Arredo e fortuna: ecco le piante che non dovremmo tenere in casa

i bonsai sono meravigliosi, autentici tesori in miniatura che offrono la potenza della natura in pochi centimetri e che è possibile posizionare quasi ovunque in casa. Per la filosofia orientale i bonsai costituiscono un ponte tra il divino e il terreno, ma secondo il Feng Shui non va bene un posto qualsiasi. Un albero di bonsai, infatti, non dovrebbe essere installato all'interno di una casa in quanto incarna l'idea di poca prosperità. Il motivo è che si ritiene che il bonsai possa essere messo in relazione con la limitazione della crescita, in quanto gli è impedito di crescere liberamente, come farebbe invece l'albero se si trovasse in un ambiente naturale. Il suggerimento pertanto è quello di posizionarla all'esterno, come un terrazzo o un balcone.