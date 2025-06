Giardino: le regole d'oro per un delizioso spazio outdoor

così come per l'arredo dell'abitazione, in cui il gusto personale dona unicità e personalità all'ambiente, anche per quanto riguarda la parte esterna della casa la scelta di piante e fiori è influenzata dai gusti di ognuno. Quello che comunque dovrebbe guidare la scelta è certamente il clima, l’esposizione alla luce del sole e la cura che si può dedicare al giardino. Semaforo verde per piante che si adattano bene al clima e alle condizioni del territorio, ma anche a quelle che non richiedono eccessiva manutenzione se il tempo per prendersene cura è ridotto ai minimi termini. Infine, se piacciono i fiori, sarebbe opportuno tenere in considerazione i periodi di fioritura facendo in modo che, col passare del tempo, qualche arbusto possa sempre regalare qualche corolla colorata.