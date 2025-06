Giardino: soluzioni originali per renderlo unico e personalissimo

voglia di novità d’accordo, ma saper donare nuova vita a oggetti che possono essere riutilizzati e restituiti a ruoli da protagonista è una sfida vincente. Ecco che il vintage entra a buon diritto anche nell'orto e nel giardino di casa. Sì a vecchie carriole rimesse a nuovo e magari dipinte a colori forti e ricchi di personalità per impreziosire lo spazio outdoor, alle vecchie bici ormai in disuso perfette per assumere la veste di porta vasi, alle antiche botti che sanno trasformarsi in trenini con la vocazione di aiuola variopinta. L'idea più originale? Usare una poltrona ormai ridotta a brandelli per agganciare piccoli vasi e rami pieni di foglie per una seduta super originale e romantica allo stesso tempo. Naturalmente, chi più ne ha, più ne metta.