Balcone: l'arredo perfetto dalla colazione alla cena

non tutti i momenti della giornata sono uguali, tutt'altro: per questo le esigenze vanno assecondate seguendo il ritmo del tempo che passa. Al mattino, per esempio, il balcone può diventare il luogo perfetto per iniziare la giornata con una colazione all’aria aperta. Basta una tovaglietta, una tazza di caffè e qualche pianta aromatica per sentirsi già quasi in vacanza. A pranzo può ospitare un pasto veloce, mentre alla sera si trasforma facilmente in un angolo intimo dove cenare o semplicemente rilassarsi con un po' di musica e qualche chiacchiera. Un’illuminazione calda e diffusa con lanterne, catene luminose o lampade solari, crea subito atmosfera. In fondo, non serve un grande spazio per vivere grandi momenti. Serve solo un po’ di cura, un pizzico di creatività e il desiderio di ritagliarsi un angolo di bellezza quotidiana – dal primo raggio di sole alla luce soffusa della sera.