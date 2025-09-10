Arredo: anni 70-80 revival, quando il vintage diventa contemporaneo

gli anni Settanta e Ottanta hanno lasciato un’impronta indelebile non solo nella moda, ma anche nell’arredo e nello stile abitativo. Se i ’70 evocano atmosfere calde, rilassate e avvolgenti, i ’80 si distinguono per eccessi, forme squadrate e colori decisi. Oggi il design contemporaneo attinge a piene mani da quei decenni, reinterpretandone le icone con un linguaggio più essenziale e attento alla funzionalità. Non si tratta di un ritorno nostalgico fine a sé stesso, ma di una riscoperta estetica che dialoga con le esigenze abitative moderne: spazi più piccoli, maggiore attenzione alla sostenibilità e desiderio di un ambiente accogliente, personalizzato, con tocchi originali.