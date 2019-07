Arredo: i mille usi delle ceste di vimini Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un tempo erano un must have in qualsiasi abitazione, dentro e fuori casa: le ceste di vimini, così pratiche e dal costo assolutamente minimo, erano davvero insostituibili.

Poi è arrivata l'era della plastica, che sembrava aver seppellito definitivamente questi bellissimi oggetti. Oggi però questi preziosi complementi d'arredo, spesso tutt'ora intrecciati a mano, si riscattano e trovano nuovamente il loro posto d'onore e abbelliscono con semplicità ogni angolo, mantenendo discrezione e raffinatezza.



In giardino: perfette nella loro freschezza, le ceste di vimini sono l'ideale per riporre gli attrezzi, ma anche i giochi dei più piccoli o semplicemente per completare l'arredo. Alle ceste si ispirano le sedie a dondolo più moderne e i rivestimenti dei gazebo di design che vogliono richiamarsi alla tradizione.



In terrazza: ideali per sistemare le aromatiche, indispensabili in cucina e perfette da tenere in vaso nella bella stagione. Se poi amiamo i fiori, niente di meglio che accogliere nei cestini di vimini anche piantine rampicanti o felci, perché no?, da tenere anche in casa per renderla più fresca e verde.



In salotto: qualcuna tra noi ama ancora sferruzzare? Per le tricotage addicted il cestino da lavoro in vimini resta un grande classico che sta benissimo anche nei living più attuali e nei sofà dalle linee più rigorose.



Nel bagno: i cesti di vimini sono l'ideale per la biancheria sporca o da lavare, ma riescono a essere graziosi ed eleganti se sistemati nelle toilette accogliendo sali da bagno o lavette per il viso.



In camera da letto: la tendenza vuole stanza sempre più essenziali, dove l'armadio lascia il posto ad appendiabiti in bella vista e a ceste da utilizzare come raccoglitori per biancheria e coperte, ma non solo. Ai piedi del letto o come comodini, le ceste di vimini sono naturalmente ideali.



E poi...: la cesta è la più versatile soluzione per fare ordine in casa. Da sistemare in qualsiasi spazio disponibile, nella libreria, sotto alla consolle, nella panca della nonna, la cesta di vimini non conosce confini per il suo utilizzo. L'unico limite? Non si rompe mai!