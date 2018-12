Roberto Emanuelli: "Anche la cultura può essere pop"

Diventare un caso letterario è qualcosa che ti catapulta in una dimensione inaspettata. Stupore, felicità, paura che possa finire con il botto. Poi si crea l'aspettativa. Dopo i due primi libri ho avvertito molta responsabilità anche perché nel frattempo hanno ripubblicato, dopo il successo del secondo, "Davanti agli occhi".



Mi avevano scartato. Tentazioni di mandarli a quel paese? Mai. Intanto sono il primo gruppo editoriale italiano e sarebbe stato stupido. E poi devo dire che loro sono stati molto umili, hanno chiesto scusa ammettendo di essersi sbagliati.



La ripubblicazione di "Davanti agli occhi" mi ha creato qualche problema. E' molto diverso dal secondo. Sapevo che era giusto quando lo avevo scritto, figlio di un periodo pieno di buio, dolore e depressione. Ripubblicarlo dopo l'altro è stato difficile. Ho avuto paura di perdere il contatto. Avevo l'ansia che la gente non capisse: "Chi sei veramente? Il primo o il secondo?".



Faccio tante presentazioni, gestisco i miei social. E' un'operazione di dare e avere. Tante volte è inconscio. Io mi impegno per scrivere il miglior romanzo possibile. Alla fine provo ad analizzarlo e a capire quanto possa essere stato influenzato. Io ci metto la mia vita. Se metto un dialogo di whatsapp non "giovanilismo", ma realismo. Se sono influenzato è in modo inconscio. Successo? Impossibile da scrivere a tavolino.



Come reagisco all'idea che i ragazzi e le ragazze si tatuino frasi dai miei libri? All'inizio avevo un po' di ansia, addirittura qualcuno mi chiedeva la grafia precisa per tatuarsi come se lo avessi scritto io, ma ho sempre risposto di no. Poi ho capito che quando qualcuno produce qualcosa e lo veicola verso l'esterno avviene un passaggio: quelle parole non sono più solo tue, ma anzi. Lora fanno quello che vogliono con i loro sentimenti.



Amo essere pop, non è negativo. Non sono quel tipo di autore che vende tanto ma che in realtà rosica perché ambirebbe al plauso della critica e dell'intellghentia e a ricevere premi di nicchia. Amo veicolare i miei contenuti a più persone possibili. Soldi? Bene, ma la prima cosa è avere un pubblico sempre più ampio. Pop non è per forza brutta e non è detto che una cosa di nicchia debba essere per forza bella.