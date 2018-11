"Consigli a me stesso": il libro che J-Ax avrebbe voluto leggere a 20 anni

Perdona e non provare rancore, ascolta chi ti dice come devi vivere ma poi ignoralo, la cosa migliore dell’invecchiare è capire le cazzate che hai fatto e non rifaresti mai, il tuo orgoglio cercherà sempre di rovinare tutto, ogni storia d’amore sbagliata ti avvicina a quella giusta. Questi alcuni consigli che il rapper dedica a se stesso, ma anche a tutti i 20enni di oggi. J-Ax strizza l'occhio ai giovani e li mette in guardia da alcuni errori e delusioni. Come un amico che ha fatto le sue esperienze e ora vuole condividere quello che ha imparato sulla propria pelle. Il bullismo, il successo, il fallimento, la fiducia in se stessi sono gli argomenti che emergono nel nuovo volume: alcune parti sono inedite altre riprese dalla rubrica “I miei 2 centesimi".



"C’è molto Ax in questi “2 centesimi”, una forma diretta, l’urgenza di dire, un parlato schietto, una facilità di opinione e di polemica che fa venire voglia di discutere, di chiacchierare davanti a un bicchiere, di litigare su come va il mondo, e soprattutto c’è un “Ragazzi, io ce l’ho fatta!” che non diventa mai “Peggio per voi!”, scrive nella prefazione Michele Serra.



Ecco in anteprima alcune pagine del libro: