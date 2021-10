07 ottobre 2021 11:35

BienNolo 2021, le opere e le installazioni degli artisti in giro per Milano e dintorni

Ideata da Carlo Vanoni e curata insieme all'Associazione ArtCityLab, BienNoLo raggruppa oltre 50 artisti, protagonisti della seconda edizione, da tre generazioni messe a confronto: dai Grandi Maestri agli esordienti, passando ovviamente per una serie di professionisti mid-career. Si terrà fino al 10 ottobre e verrà allestita in più di dieci spazi e location per essere fruita in piena sicurezza. Molte le opere e le installazioni che rimarranno permanenti e si potranno osservare tra le strade milanesi e le vie di Nolo, quartiere emergente della città a nord della zona Loreto.