Il premio Wondy 2021 va al romanzo "Il treno dei bambini" di Viola Ardone

Il romanzo - "Il treno dei bambini" è un racconto della miseria dell’immediato dopoguerra. A guidare la narrazione Americo Speranza, il piccolo protagonista che sale sul treno per il nord. Una storia di sopravvivenza che regala lo spaccato di un’epoca. “E’ un romanzo che unisce una narrazione serrata e coinvolgente a uno stile carico di intensità e insieme di misura, che sa commuovere, ma anche evitare ogni facile patetismo. Basato su una vicenda vera, la reinventa in profondità, grazie anzitutto alla scelta di costruire un narratore protagonista, che racconta al presente: una scelta tecnica non facile, che Ardone persegue con naturalezza, realizzando un’efficace miscela di italiano colloquiale e dialetto napoletano. Il napoletano penetra in ogni angolo del discorso narrativo, e fa tutt’uno con la rappresentazione di una Napoli durissima e umanissima, chiave di volta di un sofferto processo identitario", ha scritto nella motivazione la giuria tecnica presieduta da Umberto Ambrosoli e composta da Caterina Bonvicini, Luca Dini, Chiara Fenoglio, Alessia Gazzola, Loredana Lipperini, Emanuele Nenna, Andrea Pomella, Alessandro Robecchi e Gianni Turchetta

Wondy e la letteratura resiliente - Il premio nasce nel 2018, in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (1974-2016), o meglio Wondy, il soprannome "svelato" nel suo romanzo: "Wondy – ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro". La storia della sua malattia, un romanzo autobiografico che con ironia e coraggio racconta un percorso difficile. Da qui la resilienza. Il premio infatti è promosso dall’associazione “Wondy sono Io”, creata dal marito di Francesca, Alessandro Milan. Lo scopo non è solo ricordare Francesca, ma portare avanti la sua eredità umana e intellettuale, la sua capacità di affrontare con il sorriso gli ostacoli della vita, trasformando le difficoltà in opportunità.