Fotografie, videoinstallazioni e documentari raccontano 15 anni di storia d’Italia e degli italiani. Al Museo di Roma la mostra “Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961” dal 12 ottobre 2018 al 3 febbraio 2019, il racconto di come un Paese stremato e distrutto dalla guerra si rialzò, dando l’inizio ad uno sviluppo economico e sociale tumultuoso. Le immagini provengono da archivi storici, esposte in collaborazione con Eni , l’ Istituto Luce e il Comune di Roma .

Le molteplici realtà del PaeseIl sorpasso, chiara citazione al film di Dino Risi del 1962 che vede protagonista Vittorio Gassman, è il riassunto del viaggio straordinario di un Paese nel momento in cui entra nella modernità, proprio come Gassman e Trintignant iniziano il loro itinerario metaforico sulla via Aurelia. Le immagini della mostra rappresentano in modo chiaro e vivace le molteplici realtà del Paese, provenienti sia da sconosciuti fotografi d’agenzia che da acclamate firme del settore come Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Cecilia Mangini, Federico Patellani, Caio Mario Garrubba, Bruno Munari, Italo Zannier, e tra gli stranieri i grandi Willian Klein, Alfred Eisenstaedt e Gordon Parks.