"Anche le formiche nel loro piccolo postano": il nuovo libro di Gino&Michele

Sono passati nove anni dall'ultima puntata della celebre saga che ha divertito giovani e meno giovani. Nella nuova puntata di "Formiche", Gino&Michele e Francesco Bozza raccolgono il meglio della comicità di internet e dei social in una divertentissima e curiosa rassegna che diventa quasi una fotografia della contemporaneità attraverso il virtuale. Ancora una volta si parte dal comico, oltre che per divertirsi, per conoscere un po' la società sia nei suoi aspetti più frivoli che in quelli più critici.



Nella seconda parte, il libro è arricchito con 10 capitoli in cui gli autori raccontano la storia dei meme più famosi del mondo, dallo schiaffo di Batman al John Travolta confuso. "Anche le formiche nel loro piccolo postano" entra di diritto a far parte di un filone, quello di una comicità istantanea e libera che ha saputo conquistare un numero sempre crescente di lettori dal loro esordio a oggi.