"In cucina con Kafka": i più grandi misteri letterari svelati nel nuovo graphic novel di Tom Gauld

Il graphic novel - "Tom Gauld possiede la stessa intelligenza ironica e gentile di Eco e di F&L, lo stesso gusto per lo slittamento improvviso (di senso, di genere, di stile), la stessa rapidità elettrica che mette insieme teoria letteraria e fantascienza, cliché editoriali e ossessioni autoriali, classici e clickbait, sacro e profano, capra e cavoli. Kafka e le torte", continua Guglieri.



Il graphic novel raccoglie più di cento vignette del fumettista scozzese, originariamente realizzate per il Guardian, per il New Yorker e per il New York Times, tutte inedite in Italia. Alcune vignette hanno per protagonisti i libri stessi, altre parlano di scrittori, ma ci sono anche tavole dedicate ai lettori, agli editori, alle mode letterarie e tanto altro. Una delle vignette più divertenti parla di colline.



L'autore - Tom Gauld è nato nel 1976 ed è cresciuto nell'Aberdeenshire, in Scozia. Fa il fumettista e l'illustratore: il suo lavoro appare regolarmente sul Guardian, il New York Times e il New Scientist. Vive a Londra con la famiglia.