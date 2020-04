Coronavirus, Zaia: "Comprato macchinario che processa 9mila tamponi al giorno"

"Non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a fare tamponi". È l'appello del governatore del Veneto Luca Zaia che, a "Mattino Cinque", spiega la sua strategia in vista di una possibile fase 2: "Abbiamo acquistato un macchinario in grado di processare 9mila tamponi al giorni che ci aiuterà nelle prossime settimane - racconta - , in totale abbiamo già effettuato 200mila test. Invito nuovamente i cittadini veneti a rispettare le regole di distanziamento sociale.

Il presidente della regione, inoltre, spiega quale sarà l'approccio verso una possibile riapertura parziale della regione: "Stiamo facendo approfondimenti per tutelare i lavoratori, l'obiettivo resta quello di evitare spostamenti inutili"