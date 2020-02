Coronavirus, due nuovi casi positivi nel Padovano

Altri due positivi al test del coronavirus a Padova e in particolare nel comune di Saccolongo. Si tratta di due persone sulla sessantina che sarebbero entrate in contatto con Adriano Trevisan, il primo paziente di Vo' Euganeo morto il 22 febbraio. "Sono stato informato ieri sera dal direttore generale dell'Ulss, spiega il sindaco Steve Garbin, che conferma l'ipotesi di contagio derivante dal contatto con il paziente di Vo'. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia Cliccando qui