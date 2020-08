Coronavirus, bimba di 5 anni intubata in terapia intensiva a Padova: "Sindrome a sangue e reni" 

Una bambina di 5 anni è stata intubata in terapia intensiva dopo essere risultata positiva al Covid-19. È successo a Padova, dove la piccola era giunta in pronto soccorso con un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni, come riportato da Il Mattino di Padova, sarebbero in leggero miglioramento. La paziente non soffrirebbe di patologie pregresse, tuttavia i medici parlano di una sindrome emolitico-uremica che avrebbe colpito sangue e reni. Tutta la famiglia è stata messa in isolamento e sottoposta al tampone.