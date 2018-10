Venerdì studenti in piazza in tutta Italia per un "vero cambiamento"

E' fissata a venerdì 12 ottobre la prima mobilitazione studentesca di quest'anno scolastico. "Serve una scossa!", è lo slogan scelto per l'iniziativa organizzata dalla Rete della Conoscenza. Da Milano a Torino, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scenderanno in piazza per protestare contro l'esecutivo e chiedere un "vero cambiamento" nel settore istruzione.