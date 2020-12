Terni, il paese delle case divise: "La cucina è in un comune, il salotto nell’altro"

La cucina è in un comune e il salotto in un altro. Questa è la strana situazione in cui si trovano una decina di famiglie le cui case sono state costruite a cavallo tra Allerona e Castel Viscardo, in provincia di Terni. Per loro le prossime festività natalizie rischiano di essere un vero rompicapo come spiegano gli stessi protagonisti a "Pomeriggio Cinque".

Il motivo è che, salvo modifiche, l'ultimo Dpcm anti Covid vieta gli spostamenti tra comuni. "Abbiamo le autocertificazioni per muoverci in casa ma per Natale stiamo pensando di mettere il tavolo da pranzo sul confine", ironizzano Mariangela e Raffaele in collegamento con Barbara d’Urso.