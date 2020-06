Riaprono gli asili in Trentino, il primo giorno in una materna a Novaledo con le misure di sicurezza

Mentre in tutta Italia le scuole restano chiuse il Trentino riapre nidi e asili. "Mattino Cinque" è andato a Novaledo, dove stamattina la scuola per l’infanzia riaccoglierà i primi 10 bambini, con modalità in sicurezza. Ingressi differenziati, linee di demarcazione per le distanze tra i banchi, calzari per genitori e insegnanti, nei bagni niente più asciugamani ma salviette di carta.

“E’ la prima scuola che apre – dice il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti - altre seguiranno in settimana con protocolli di sicurezza per dare un servizio ai genitori e far rientrare i bambini nel loro habitat naturale”.