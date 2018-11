Lucca: morì bruciata, 30 anni di carcere all'ex

E' stato condannato a 30 anni di reclusione, con rito abbreviato, Pasquale Russo, 47 anni, che il 2 agosto 2016 a Lucca cosparse di benzina la sua ex, Vania Vannucchi (46), e le diede fuoco. La donna morì poi in ospedale per le gravissime ustioni. Il pm aveva chiesto l'ergastolo. La Procura potrebbe ricorrere in appello. Russo ha aspettato l'esito della sentenza nella sua cella, nel carcere di Prato.