Coronavirus, 304 bimbi di ritorno dalla Cina in auto-isolamento in area Firenze

Sono 304 i bambini e gli studenti rientrati dalla Cina e residenti nell'area dell'Azienda Usl Toscana Centro (Firenze, Prato, Empoli e Pistoia) le cui famiglie hanno scelto di farli restare a casa in isolamento volontario per due settimane dopo il loro rientro in Italia da un viaggio in una delle area a rischio infezione del coronavirus. Lo rende noto la stessa Usl facendo un bilancio aggiornato sull'emergenza relativo al suo territorio.