Messina Denaro, disposto il carcere per l'autista: aveva "pizzini" in tasca

La richiesta di custodia cautelare per Luppino è stata presentata dal pm della Dda di Palermo, Piero Padova.

I covi del boss Matteo Messina Denaro e la relativa immagine satellitare con evidenziati i luoghi. Un appartamento al primo piano di una palazzina gialla. Il paese è sempre lo stesso: Campobello di Mazara, piccolo centro del Trapanese. E' lì che la polizia ha scoperto il terzo rifugio del boss Matteo Messina Denaro, finito in manette dopo 30 anni di latitanza. A poche centinaia di metri dall'abitazione di vicolo San Vito individuata qualche ora dopo il blitz, nella quale sono stati rinvenuti documenti con delle sigle, e non distante dal bunker trovato successivamente dalla guardia di finanza.

Nelle tasche di Luppino, al momento dell'arresto, sono stati trovati biglietti e fogli scritti a mano con numeri di telefono, nominativi e appunti di vario genere il cui contenuto risulta di estremo interesse investigativo.

Luppino, interrogato giovedì dal gip nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, ha negato di essere stato a conoscenza dell'identità del "passeggero" che aveva accompagnato alla clinica Maddalena, luogo in cui è scattato il blitz.

Al giudice ha raccontato di aver conosciuto l'uomo che ha portato in clinica alcuni mesi prima perché gli era stato presentato da un compaesano, Andrea Bonafede, come suo cognato. Da allora non avrebbe mai pià visto il boss fino a domenica, quando questi, che lui conosceva con il nome di Francesco, gli aveva chiesto di dargli un passaggio a Palermo dove avrebbe dovuto fare la chemioterapia.

Una versione che, secondo la procura, sarebbe completamente inventata. L'agricoltore risponde di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena aggravati dal metodo mafioso.