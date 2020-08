Focolaio a Porto Cervo, ricoverata con polmonite una 20enne romana

E' stata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma, con una polmonite da Covid, una ventenne romana. La giovane era stata per una settimana in Sardegna, dove aveva frequentato con le amiche famosi locali di Porto Cervo come il Billionaire, il Just Cavalli Club, la discoteca The Temple, il Canteen di Poltu Quatu. In isolamento allo Spallanzani anche tre ragazzi in vacanza al Circeo.