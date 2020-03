Coronavirus, Paolo Truzzu: "Bisogna dire la verità brutale ai cittadini"

"Quando ho visto trasportare le bare, mi sono vergognato di essere uscito di casa senza ragione". Questo è uno dei tanti messaggi affissi per le strade di Cagliari scelti dall'amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza coronavirus nella città sarda.

A "Pomeriggio Cinque", il sindaco Paolo Truzzu ha spiegato il perché di una campagna di comunicazione così d'impatto: "Mi hanno riferito di persone che vanno a fare la spesa tre o quattro volte nella stessa giornata - ha detto in collegamento con Barbara d'Urso - ma io ho scelto di dire la verità in maniera brutale ai cittadini per evitare che da noi possa succedere ciò che sta accadendo in questi giorni in zone più colpite come la Lombardia. Preferisco dire le cose in maniera chiara, piuttosto che avere rimpianti".