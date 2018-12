A Roma sono state divelte dal selciato e rubate venti "Pietre d'inciampo" dedicate alla memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento. La denuncia arriva dall'Associazione Arte in Memoria. Le Pietre rubate, dedicate a venti membri della famiglia Di Consiglio, erano state installate il 9 gennaio 2012 in via Madonna dei Monti dall'artista tedesco Gunter Demnig. Per la Procura di Roma, si tratta di "furto aggravato dall'odio razziale".