Taranto, asilo politico negato: 22enne del Gambia si suicida "per la vergogna" | Viminale: "Suo iter non definito"

Un 22enne originario del Gambia, Amodou Jawo, si è tolto la vita "dopo aver ricevuto un diniego" alla sua richiesta di asilo politico. Lo ha denunciato l'associazione Babele spiegando che il giovane, che non poteva rimanere in Italia, desiderava tornare in Africa ma "si vergognava per il proprio fallimento" e per questo ha scelto di uccidersi. L'associazione ha lanciato una raccolta fondi per finanziare il trasporto della salma in Gambia. Le precisazione da fonti del Viminale: "Ricorso asilo non definito, il suo permesso era valido fino a marzo 2019".