Carabiniere ucciso nel Foggiano, Conte: "Il Paese gli è debitore"

"A Foggia per stringere in un abbraccio i familiari del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, ucciso a Cagnano Varano. Un servitore dello Stato colto di sorpresa e caduto in servizio, nel pieno esercizio delle sue funzioni". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolineando che "Governo, Arma dei Carabinieri e Paese intero gli sono debitori e sono al fianco della famiglia che vive la sofferenza di questa perdita".