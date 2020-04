Plexiglass in spiaggia, presidente bagnini Rimini: “Follia, non li consideriamo neppure"

"Questa proposta è una follia, non la prendiamo neppure in considerazione". A parlare è Mauro Vanni, il presidente della Cooperativa Bagnini Rimini, che a "Pomeriggio Cinque" commenta l'idea del titolare di un'azienda nel Modenese che ha proposto la costruzione di box in plexiglass in spiaggia per la riapertura degli stabilimenti balneari.

"L'idea è di chi non sa cosa vuol dire turismo balneare", continua Vanni che fa sapere che sono arrivate anche altre proposte: "dai tunnel agli erogatori per igienizzare i turisti mentre prendono il sole". Il presidente dei bagnini di Rimini crede che "fino a quando ci saranno le mascherine sarà difficile pensare a un turismo balneare". E intanto lancia un appello al governo: "Ci vuole un 'Piano Marshall' tra gli imprenditori del turismo, ma la politica deve aiutarci a sostenere i costi della riapertura".