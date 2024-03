Torino, "surfa" su un'auto in corsa: 27enne cade e muore

Domenica, un falegname 27enne di Villar Perosa (Torino), Alberto Tron, è salito sul tetto di un'auto guidata da un amico, ma poi in una curva ha perso l'equilibro, è caduto ed è entrato in coma per poi essere dichiarato morto martedì.

È accaduto a Salza (Torino), dopo che la vittima aveva partecipato al "pranzo dei falegnami", un appuntamento annuale sospeso da 13 anni, che proprio Tron aveva deciso di riorganizzare. Sul caso indaga la procura di Torino. Il conducente dell'auto è accusato di omicidio colposo.