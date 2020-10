Novara, gli rubano la bici: i poliziotti gliela ricomprano

Un grande gesto di solidarietà per rendere felice un ragazzo speciale. Lo hanno compiuto gli agenti della Squadra Mobile di Novara che si sono mobilitati con una raccolta fondi dopo aver ricevuto la denuncia di un furto di bici, subìto da Riccardo, un giovane di 20 anni con disabilità.

I poliziotti, grazie alla colletta, sono così riusciti a regalargli una bicicletta nuova. "I ragazzi delle volanti si sono spesi molto più in là, di quello che sarebbe stato loro richiesto e questo per me è la soddisfazione più grande", ha commentato il questore di Novara Rosanna Lavezzaro.