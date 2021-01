Lia Tagliacozzo, insulti antisemiti e minacce alla scrittrice durante la presentazione di un libro: la Procura di Torino apre un'inchiesta

Sul canale online sono inoltre comparse immagini di svastiche e di Hitler. Lia Tagliacozzo, che vive a Roma, è un'esperta di cultura ebraica e ha scritto libri anche per bambini. Ha girato l'Italia raccontando le storie descritte nelle sue opere.

"Quello che è accaduto domenica pomeriggio non è solo un campanello di allarme - afferma il consigliere regionale piemontese di LuV Marco Grimaldi - il raid antisemita, avvenuto all'interno di una presentazione il cui accesso era vincolato a una richiesta da far pervenire via email, è un chiaro segnale che movimenti fascisti e neonazisti si stanno organizzando".