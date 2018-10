Biella, resti umani abbandonati in tempio crematorio: due arresti

I carabinieri hanno arrestato due persone e posto sotto sequestro il tempio crematorio di Biella nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità nelle cremazioni. Nel corso delle indagini, condotte nel massimo riserbo, sarebbero stati trovati resti umani abbandonati in scatoloni. Bloccate una decina di esequie in programma in mattinata.