Campobasso, Comune stampa moneta per fronteggiare l'emergenza: "Gli aiuti del governo erano pochi"

In periodo di coronavirus può capitare anche che un sindaco decida di coniare una propria moneta per aiutare l'economia locale. "Mattino Cinque" racconta l'idea di Enrico Fratangelo, primo cittadino di Castellino del Biferno, piccolo comune in provincia di Campobasso.

Lì è nato il 'Ducato', una banconota plastificata che ha lo stesso valore dell'euro e che si può spendere solo nei piccoli esercizi del paese, i più danneggiati in questo periodo. “La gente può fare la spesa poi l’amministrazione ne controlla la veridicità. Abbiamo stampato moneta secondo le possibilità economiche del Comune, il fondo dei buoni spesa stanziato dal governo non era sufficiente”, spiega Fratangelo.