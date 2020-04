Il vicesindaco runner si dimette, il primo cittadino di Caldalora (MC): "Errore intollerabile"

Quello compiuto dal vicesindaco è stato un "errore, una superficialità", che però in questo momento è "intollerabile". Parla così, in collegamento con "Mattino Cinque" il primo cittadino di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti. Nel piccolo paese in provincia di Macerata, nelle Marche, il vicesindaco Giovanni Ciarlatini, è stato sorpreso mentre faceva una corsa di 30 km, proprio mentre il primo cittadino combatteva quotidianamente per far rispettare le restrizioni imposte per contenere l'epidemia di coronavirus.

"La cosa che mi è dispiaciuta di più è che sono venuto a saperlo da terzi", spiega il primo cittadino. "Lui però - ha aggiunto - ha subito confermato che ha fatto un errore, che in questo momento non è ammissibile, e mezz'ora dopo ha presentato la lettera di dimissioni". "Su queste cose non transigo per nessuno", ha proseguito Giuseppetti che dopo aver riunito la maggioranza ha deciso di accettare il passo indietro del vicesindaco.