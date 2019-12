Varese, schiaffi a bimbi in asilo nido: sospesa maestra | Gli insulti ai piccoli: "Sei proprio un terrone"

Una maestra di asilo nido di Coquio Trevisago, nel Varesotto, è stata sospesa dalla professione per sei mesi con l'accusa di aver maltrattato bambini di età compresa tra pochi mesi e due anni. La donna, a quanto emerso da un'indagine dei carabinieri, offendeva i piccoli urlandogli frasi come "sei proprio un terrone" e in alcune occasioni li avrebbe schiaffeggiati e lasciati da soli in preda al pianto. A far scattare le indagini i genitori di un bimbo.