Sbatte contro un palo mentre gioca a calcio, grave bimbo nel Pavese

Mentre stava giocando su un campo di calcetto all'oratorio di Mede (Pavia), in Lomellina, un bambino di 7 anni è andato a sbattere contro un palo in ferro di una porta di calcetto. Il ragazzino è caduto a terra perdendo i sensi. Subito soccorso dai medici, è stato trasportato in elicottero ad un ospedale di Milano. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.