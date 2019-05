Policlinic Run, a Milano la corsa benefica per i trapianti

Una corsa benefica per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la cultura della donazione degli organi: è questo l'obiettivo della Policlinic Run , che si terrà domenica 26 maggio all'interno del Parco di City Life di Milano . Aperta a tutta la cittadinanza, la corsa benefica non competitiva è organizzata e promossa dal Gruppo Speciale Aido Milano e dalla Fondazione Trapianti . Il ricavato sarà devoluto per lo sviluppo di progetti clinici legati alla perfusione e al ricondizionamento degli organi per il trapianto.

L'evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia, prevede due distanze il cui tracciato si snoda quasi totalmente all'interno del Parco di City Life: la corsa di 8 km con partenza alle 9:30 e la camminata di 4 km adatta a tutti che prenderà il via alle ore 11:00. Nei pressi dell'arrivo sarà allestito il villaggio dedicato al mondo della salute e del benessere con il punto ristoro finale, stand con attività di prevenzione e check up medico, e un'area gioco dedicata ai più piccoli.



Affianca gli organizzatori, come main sponsor, il Gruppo Fassina. Altre importanti aziende come Pwc, Accord e Astellas hanno scelto di sostenere concretamente questo nuovo progetto. Sono tante anche le associazioni milanesi che hanno deciso di supportare l'iniziativa attraverso i loro canali, tra queste US Acli, Admo, PlayMore, Fondazione de Marchi e MilanoSport.



"E' difficile spiegare in poche parole cosa significa fare un'esperienza di volontariato", dice Maurizio Sardella, Presidente di Aido Milano. "Sicuramente posso dire che si tratta di un'esperienza che cambia la persona nella sua essenza, di un momento di confronto con se stessi prima ancora che con gli altri, di un'occasione di crescita unica e speciale. Nella corsa, come nel volontariato, ogni traguardo raggiunto è sempre un momento da cui ripartire più forti e motivati di prima. Ci vediamo sulla linea di partenza!", aggiunge.



Il costo di iscrizione alla corsa è di 20 euro (comprensivo di sacca gara, maglietta tecnica e ristoro). Per partecipare alla camminata, invece, il contributo richiesto è di 10 euro a persona(comprensivo di maglietta in cotone e ristoro). E' possibile iscriversi online tramite il sito www.policlinicrun.it oppure sabato 25 dalle 10 alle 18 e domenica mattina 26 maggio presso lo stand iscrizioni allestito in piazza Burri.