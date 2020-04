Coronavirus, a Milano le code infinite degli anziani per ritirare le pensioni: “Mi rimane poco e niente”

“E cosa dobbiamo fare? Morire di fame in casa?”, sono le amare parole di una signora di Milano in fila per la pensione a “Fuori dal coro”. Sono frasi sconfortate ma veritiere: quei soldi, infatti, sono troppo importanti per non andarli a ritirare. Così malgrado i rischi dati dall’emergenza coronavirus, decine di anziani si affollano fuori dai pochi uffici postali rimasti aperti.

Le code si allungano e al freddo, in piedi e a distanza l’uno dall’altro i pensionati si allineano e attendono il proprio turno per ritirare i soldi con cui riusciranno a sopravvivere almeno fino al prossimo mese.