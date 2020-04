Coronavirus, a Lomagna (LC) il ventilatore a basso costo realizzato da scienziati e informatici 

E' stato realizzato a Lomagna, in provincia di Lecco, "Milano ventilatore meccanico" il presidio sanitario polmonare a basso costo che ha coinvolto un grande numero di scienziati italiani. "E' un disegno semplice realizzato con elementi facilmente reperibili sul mercato - spiega a "Quarto Grado" Cristiano Galbiati, fisico della Princeton University - ma è molto potente, preciso e gentile sui malati di Covid".

In quattro settimane il ventilatore è passato da un prototipo artigianale a uno perfettamente industrializzato. Ma per farlo non è servita solo la mente di fisici del nostro Paese, ma anche di centinaia di ricercatori e l'aiuto di alcuni informatici. Il progetto che rappresenta un motivo di orgoglio made in Italy, ha anche un cuore internazionale. Alla sua realizzazione ha partecipato il premio Nobel per la fisica 2015, Arthur McDonald che ai microfoni del programma di Rete 4 ha detto: "E' stato un piacere far parte di questa iniziativa, siamo pronti a replicare il ventilatore anche in Canada".